Bove, malore in Fiorentina-Inter: Cataldi presta primo soccorso

(Adnkronos) – Edoardo Bove crolla a terra per un malore in Fiorentina-Inter, il compagno Danilo Cataldi interviene e evita il peggio con il primissimo soccorso. E' stato il centrocampista viola, a quanto apprende l'Adnkronos, a compiere la prima manovra determinante per soccorrere il 22enne compagno di squadra. Bove, come documentano le immagini, dopo essersi allacciato gli scarpini si rialza e compie alcuni passi: quindi, crolla a pochi metri dalla panchina dell'Inter. Dumfries, vicino a lui in campo, è il primo ad accorgersi della gravità della situazione. Quindi, Cataldi si fionda sul compagno e interviene prontamente: gira la testa di Bove e sposta la lingua. Una manovra tempestiva e provvidenziale compiuta dall'ex centrocampista della Lazio. Come Bove, talento del vivaio della Roma, anche il 30enne è nato nella capitale e proprio come Bove sta vivendo una stagione da protagonista lontano da Roma, dopo aver lasciato la squadra del cuore. — [email protected] (Web Info)