Bove, impiantato un defibrillatore sottocutaneo: operazione riuscita

(Adnkronos) – A Edoardo Bove è stato installato oggi il defibrillatore sottocutaneo amovibile nell'ospedale di Careggi dove è ricoverato dal primo dicembre scorso. La conferma viene da ambienti vicini al calciatore, in attesa dell'ufficialità della struttura medica e di quella della Fiorentina, attesa per oggi. L'intervento, di routine in casi come quello che ha colpito il 22enne viola nel corso di Fiorentina-Inter, è perfettamente riuscito. — [email protected] (Web Info)