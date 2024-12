Biden a Roma a gennaio: vedrà Mattarella, Meloni e il Papa

(Adnkronos) – Il presidente americano Joe Biden sarà a Roma dal 9 al 12 gennaio per incontrare separatamente Papa Francesco, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Primo Ministro Giorgia Meloni. Nell'annunciarlo, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha precisato in una dichiarazione che il 10 gennaio, il presidente Biden avrà un'udienza con il Papa e "discuterà degli sforzi per promuovere la pace nel mondo". Incontrerà inoltre i leader italiani "per sottolineare la forza delle relazioni tra Stati Uniti e Italia, ringraziare il Primo Ministro Meloni per la sua forte leadership del G7 nell'ultimo anno e discutere delle importanti sfide che il mondo è chiamato ad affrontare". Biden – ha anche reso noto la Casa Bianca – "ha parlato con Sua Santità Papa Francesco per discutere degli sforzi per promuovere la pace nel mondo durante le festività natalizie. Il Presidente ha ringraziato il Papa per il suo continuo impegno nell'alleviare le sofferenze globali, compreso il suo lavoro per promuovere i diritti umani e proteggere le libertà religiose". Il presidente Biden ha accettato l'invito di Sua Santità Papa Francesco a visitare il Vaticano il mese prossimo. —internazionale/ [email protected] (Web Info)