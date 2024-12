“Benessere in Movimento – La salute della tua schiena”

Un evento interamente dedicato alla salute della schiena e al benessere globale del corpo si terrà il 7 dicembre 2024 presso Is Perdas, Rural Retreat & SPA, nella splendida cornice di Gergei. “Benessere in Movimento” propone una giornata di approfondimento, movimento e scoperta, coinvolgendo esperti di rilievo e un programma variegato pensato per ogni esigenza.

Programma della giornata

10.00 – Tavola rotonda: i professionisti del mal di schiena a confronto

Un’occasione unica per ascoltare interventi di specialisti qualificati:

Dott.ssa Laura Fei , esperta in Terapia del Dolore, affronterà il tema della gestione del dolore nei pazienti con mal di schiena, presentando le terapie disponibili.

, esperta in Terapia del Dolore, affronterà il tema della gestione del dolore nei pazienti con mal di schiena, presentando le terapie disponibili. Dott. Stefano Cariello Musso , fisioterapista, illustrerà il ruolo della fisioterapia nella gestione del dolore lombare acuto e sub-acuto e sottolineerà l’importanza del movimento precoce.

, fisioterapista, illustrerà il ruolo della fisioterapia nella gestione del dolore lombare acuto e sub-acuto e sottolineerà l’importanza del movimento precoce. Dott.ssa Barbara Ottonello , chinesiologa, osteopata e posturologa, spiegherà l’importanza dell’Osteopatia e della Posturologia nella gestione delle patologie della colonna vertebrale.

, chinesiologa, osteopata e posturologa, spiegherà l’importanza dell’Osteopatia e della Posturologia nella gestione delle patologie della colonna vertebrale. Marcella Gerugi , Pilates trainer certificata, condividerà tecniche pratiche per migliorare la postura e prevenire disturbi muscoloscheletrici.

, Pilates trainer certificata, condividerà tecniche pratiche per migliorare la postura e prevenire disturbi muscoloscheletrici. Dott. Michele Prost, biologo nutrizionista, discuterà l’impatto dell’alimentazione sul controllo del peso e la salute della colonna vertebrale.

12.00 – Esercizi di gruppo

Un momento pratico guidato dai professionisti per apprendere semplici movimenti che aiutano a mantenere la salute della schiena. Gli esercizi saranno ripetibili autonomamente anche a casa.

13.00 – Pausa pranzo

Un pranzo pensato per rispettare i principi della dieta mediterranea, ideato dal dott. Michele Prost. Per prenotazioni: 347 061 7836 (Costo: 45 euro).

14.30 – Passeggiata tra le bellezze di Gergei

Il team di Is Perdas guiderà i partecipanti in un tour delle tenute locali, con un’interessante visita al cantiere di archeologia sperimentale.

Dove e quando

L’evento si terrà presso Is Perdas, Rural Retreat & SPA, Località Motti snc, Gergei il 7 dicembre a partire dalle ore 10.00. INGRESSO LIBERO