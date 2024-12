Belve, Teo Mammucari se ne va dopo 5 minuti ma l’intervista andrà in onda

(Adnkronos) –Quello che è successo nello studio di 'Belve' tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani non rimarrà un segreto. A quanto apprende l'Adnkronos, l'intervista, durata appena cinque minuti, andrà in onda martedì 10 dicembre in prima serata su Rai2. L'incontro tra i due si sarebbe rivelato da subito un'escalation di tensione. Il conduttore si sarebbe indispettito, in un primo momento, perché Fagnani – come di consueto con i suoi ospiti – si è rivolta a lui dandogli del 'lei'. Un gesto che Mammucari non avrebbe gradito e avrebbe ridicolizzato. La situazione non è migliorata con l'inizio delle domande. Mammucari si sarebbe mostrato oppositivo verso ogni domanda, a partire dall'iconica 'lei che belva si sente?'. L'abbandono di Mammucari dopo pochissimi minuti ha lasciato il pubblico attonito. Per smorzare la tensione, dalla platea è partito un lungo applauso di supporto per la conduttrice. Per conoscere i dettagli dello di scambio di battute tra i due, basterà aspettare martedì prossimo. (di Lucrezia Leombruni) — [email protected] (Web Info)