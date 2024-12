BCC Iccrea, Coppini “Con l’Innovation Festival sostegno alle startup”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Innovation Festival, giunto quest’anno alla sua terza edizione, è un’iniziativa del Gruppo BCC Iccrea che ha l’obiettivo di individuare e stimolare l’innovazione sul territorio. Si parla quindi di giovani imprenditori, start up, idee innovative. Il festival coglie i nostri due obiettivi identitari: lo sviluppo dell’economia del territorio e delle persone”. Così Andrea Coppini, responsabile Divisione Digital Innovation e Multichannel di Bcc Iccrea, in un’intervista all’Italpress. “Il percorso, della durata di un anno, inizia con una call nazionale a tutte le banche di credito cooperativo, che individuano poi le migliori iniziative sul territorio. In tre edizioni abbiamo individuato più di 500 iniziative sul territorio e ne abbiamo scelte 70, quelle più significative. Successivamente – ha spiegato Coppini -, vengono inserite in un percorso chiamato road to festival, durante il quale le aiutiamo attraverso la formazione e l’assistenza dei mentor a concretizzare, rappresentare ed elaborare meglio la loro idea”.

ads/mrv