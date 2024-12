Basciano, procura chiede i domiciliari: “Pericoloso per Sophie Codegoni”

(Adnkronos) – La procura di Milano, alla scadenza dei dieci giorni per fare ricorso, ha fatto appello al tribunale del Riesame chiedendo gli arresti domiciliari il deejay Alessandro Basciano – arrestato e subito scarcerato per stalking – perché c'è il rischio concreto che "possa commettere atti persecutori" nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, l'influencer che lo ha denunciato nel dicembre 2023. Il 28 novembre scorso, Sophie Codegoni ha intanto confermato insulti e minacce subite dall'ex compagno. "La querela non l'ho mai ritirata" ha detto infatti alla procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella e al pm Antonio Pansa, titolare del fascicolo aperto per stalking, "e non ho intenzione di farlo". Per circa cinque ore, al quarto piano del Palazzo di giustizia, la giovane influencer ha ricostruito il rapporto nato al Grande fratello vip, la crisi iniziata nel 2023 e la scelta, sofferta ma decisa, di denunciarlo. E' la presenza di quella denuncia che consente, ancora oggi, alla procura milanese di continuare ad approfondire le accuse contro Basciano, arrestato e rilasciato nel giro di neanche 48 ore. Quell'impegno di ritirare la querela, parte di una scrittura privata dal 26 febbraio scorso per cercare di calmare gli animi sul fronte della gestione della bambina che hanno in comune, è rimasta carta straccia ma è stato l'elemento – insieme ad alcune chat – a determinare la scarcerazione decisa dalla gip Anna Magelli che non ha ritenuto opportuna nessuna limitazione per il deejay. Codegoni, che sarà riascoltata, si è detta subito disponibile a produrre altre chat e ha parlato anche di "telefonate di minacce". — [email protected] (Web Info)