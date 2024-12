Atalanta-Cesena: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Atalanta capolista scende in campo in Coppa Italia e oggi, mercoledì 18 dicembre, affronta alle 18:30 il Cesena al Gewiss Stadium, negli ottavi del torneo. Per la squadra di Gasperini, sorprendente in questo avvio di stagione, è il debutto nella competizione, dopo la finale persa pochi mesi fa contro la Juve. Tanti i cambi per Gasperini, che confermerà Zaniolo davanti dopo il gol e le polemiche nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari. Curiosità per il Cesena: in porta ci sarà Jonathan Klinsmann, figlio d’arte. Suo padre è il più noto Jurgen, che da calciatore ha vestito la maglia dell’Inter all’inizio degli anni Novanta e da allenatore è stato ct della Germania dal 2004 al 2006. Ecco le probabili formazioni della partita:Atalanta (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Zappacosta, de Roon, Brescianini, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Retegui. All. Gasperini.Cesena (3-4-3): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calo, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci. All. Mignani. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e Atalanta-Cesena andrà in onda su Italia 1, ma sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. — [email protected] (Web Info)