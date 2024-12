Asl 5: oggi al via la profilassi dei neonati contro il virus respiratorio sinciziale

ORISTANO, 19 DICEMBRE 2024 Proteggere i neonati e i bambini con pochi mesi di vita dalla bronchiolite e dalla polmonite, patologie pericolose per i piccoli. Anche la Asl 5 di Oristano è in campo. Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras ha ricevuto 139 dosi di anticorpo monoclonare contro il virus respiratorio sinciziale. “Per il momento questo quantitativo ci consentirà di iniziare la profilassi per i nuovi nati dal mese di dicembre e al di sotto dei cinque chili”, ha spiegato la dottoressa Marras, “la profilassi avverrà nell’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano”. Le prime iniezioni nel reparto di Pediatria con il coordinamento dello staff della stessa Struttura Complessa, previo consenso degli stessi genitori, che vengono informati sulla profilassi, non obbligatoria. La dottoressa Marras ha chiuso: “Quando riceveremo nuove dosi, potremmo estendere la profilassi anche ai piccoli pazienti sino ai due anni di vita”.