Angelina Mango al pronto soccorso prima di Natale: “Mi sono ustionata”

(Adnkronos) –Angelina Mango è stata protagonista di una brutta disavventura. La cantante con una storia condivisa su Instagram, ha raccontato ai follower cosa le è accaduto e come, per fortuna, si sia risolto tutto nel migliore dei modi. Con un filtro impostato sulla faccia, Angelina Mango ha raccontato ai follower cosa è successo: "Le novità sono due. La prima è che mi sono ustionata con l'acqua bollente che mi sono rovesciata addosso. Sono appena stata in pronto soccorso", ha raccontato la cantante senza aggiungere ulteriori dettagli, sdrammatizzando sull'accaduto. Angelina lo racconta con un tono simpatico, cercando di tranquillizzare tutti i follower. Poi, la cantante sposta l'attenzione su un nuovo arrivo in famiglia: un cagnolino di razza barboncino, color cioccolato. "La seconda novità è questa", dice Angelina Mango inquadrando il suo regalo di Natale. Pochi mesi fa Angelina Mango aveva annunciato di prendersi una pausa dal mondo della musica: "Voglio prendermi cura di me stessa mettendo la salute al primo posto". La cantante, infatti, è stata colpita da una rinofaringite che le provocava un forte mal di gola e fatica nel parlare.