Anche i Jalisse a Sanremo? Conti: “Saranno citati in un brano in gara”

(Adnkronos) – L'assenza, di anno in anno, dei Jalisse tra i cantanti in gara è ormai parte integrante dello show pre festival di Sanremo. Questa volta però Carlo Conti rivela una sorpresa che li riguarda. "I Jalisse sono citati in una canzone dei big. In qualche modo dunque ci saranno anche loro", ha detto il direttore artistico durante la conferenza stampa di presentazione di 'Sarà Sanremo'. Il duo musicale italiano, composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ha vinto il festival della canzone italiana nel 1997 col brano 'Fiumi di parole'. Da allora, ogni anno, ha presentato una nuova canzone per tornare in gara sul palco dell'Ariston, ma per 28 volte i brani sono stati scartati. Solo pochi giorni fa Ricci e Drusian si sono mostrati sui social mentre brindavano al ventottesimo no: "un record incredibile". Anche lo scorso anno c'è stato un momento per loro. Durante la serata cover dell'edizione di Sanremo condotta da Amadeus, i Jalisse erano saliti sul palco, dopo 27 anni, per tornare a cantare la loro hit. Non saranno in gara, ma per il secondo anno di fila avranno un momento da protagonisti. — [email protected] (Web Info)