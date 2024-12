Alghero: Estorsione Aggravata Nei Confronti Di Un Imprenditore, Arrestati Due Giovani

Alghero: Estorsione Aggravata Nei Confronti Di Un Imprenditore, Arrestati Due Giovani, Facendo salvo il principio di presunzione di innocenza degli indagati, si comunica che nelle prime ore di questa mattina personale della locale Squadra Mobile, a seguito di una intensa attività investigativa coordinata dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinario e dei Minorenni di Sassari ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili, in concorso tra loro, dei reati di estorsione aggravata, sequestro di persona e porto illegale di armi, in danno di un noto imprenditore di Alghero.

Nello specifico i due, dopo essere saliti a bordo dell’auto della vittima, l’avevano costretta, dietro la minaccia di un’arma da fuoco, a guidare fino ad una zona isolata della litoranea per Bosa, dove in una strada interpoderale, era stata percossa con violenza al capo ed al volto per costringerla a pagare la somma di cinquantamila euro.

Al fine di terrorizzare l’uomo, uno dei due malviventi aveva esploso un colpo di pistola cal. 9 contro l’auto, frantumando uno dei vetri laterali. Estremamente spaventato l’uomo si era recato insieme agli indagati presso la propria abitazione dove aveva consegnato a questi ultimi tutto il danaro che aveva al momento a disposizione quantificato in oltre 10.000 euro.

All’esito delle attività i due arrestati, uno dei quali di minore età, sono stati rispettivamente condotti presso la Casa Circondariale di Sassari e presso il Centro di Detenzione Minorile di Quartucciu (CA)