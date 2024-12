Agricoltura, Usai (FDI): “Migliaia di aziende attendono i pagamenti”

Cagliari, 6 dicembre 2024

– “Migliaia di aziende agricole sarde stanno subendo il grave rallentamento, o addirittura il blocco, dei pagamenti relativi agli anticipi Pac, ovvero i premi dei titoli base e relativi ecoschemi. Vogliamo sapere a che punto sono le attività di concertazione coi tavoli ministeriali e Agea per risolvere definitivamente queste anomalie, così da procedere, entro la fine di quest’anno, all’erogazione del contributo”. Lo ha denunciato Cristina Usai, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione, firmata da tutto il gruppo consiliare, all’assessore regionale dell’Agricoltura, Gian Franco Satta.

“Un problema, ampiamente segnalato all’Assessorato, anche tramite Pec da molte aziende della Gallura, che si aggiunge alle difficoltà che le aziende agricole sarde stanno attraversando a causa delle avversità naturali e sanitarie che affliggono il sistema produttivo – ha aggiunto Usai – Stante la già grave situazione di crisi, le aziende attendono una riposta con forte preoccupazione e con la massima urgenza. L’accredito dell’anticipo Pac è indispensabile per non compromettere la prosecuzione delle attività agricole”.