Aereo precipita in Kazakistan, a bordo 105 passeggeri: “Ci sono superstiti”

(Adnkronos) –Un aereo con 105 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio è precipitato in Kazakistan oggi 25 dicembre. Secondo il ministero kazako per le Emergenze sarebbero sopravvissute 25 persone. L'Embraer 190 delle Azerbaigian Airlines, decollato da Baku e diretto a Grozny, in Cecenia, secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato reindirizzato prima verso Makachkala per problemi di visibilità e quindi verso Aktau. L'aereo sarebbe stato gravemente danneggiato nell'impatto con uno stormo di uccelli. Le autorità kazake diffondono le prime informazioni relative ai passeggeri: a bordo 37 azeri, 6 kazaki, 3 kirghisi e 16 russi. Secondo il leader ceceno Ramzan Kadyrov, i 12 superstiti sarebbero in condizioni critiche. In base alle informazioni in possesso dell'agenzia Kazinform, 5 persone sarebbero in terapia intensiva: tra i ricoverati, anche 2 bambini. L'aereo ha sorvolato l'aeroporto di Aktau prima di un drammatico tentativo di atterraggio condizionato da evidenti problemi di manovrabilità, come documentano i video diffusi sui social. I piloti non sono riusciti ad evitare l'epilogo drammatico, con il violentissimo impatto al suolo e l'esplosione dell'apparecchio, che si è trasformato in una palla di fuoco. Sul luogo del disastro, secondo il ministero kazako per per le Emergenze, sono intervenute 11 unità dei vigili del fuoco. —internazionale/ [email protected] (Web Info)