A Selargius un evento sui “giovani con background migratorio”

16 dicembre 2024 a Casa Ligas, in Via Rosselli 59, Selargius ospita un evento dedicato ai giovani talenti migranti e alla valorizzazione delle loro competenze. Sarà teatro di un evento straordinario che metterà in luce i risultati del progetto “Valorizzazione delle competenze artigianali dei giovani di seconda generazione”, realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna attraverso l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, nell’ambito della Legge Regionale 90/46.

L’evento, che si inserisce nel programma dal titolo “Giovani con Background Migratorio: Opportunità Lavorativa e Convivialità Interculturale”, sarà un’occasione unica per celebrare il ruolo dell’artigianato come strumento di inclusione sociale e sviluppo economico, creando un dialogo tra istituzioni, esperti del settore e giovani artigiani.

Programma della giornata

Durante l’iniziativa, che si terrà dalle 9:30 alle 12:30, verranno presentati i manufatti realizzati dai partecipanti durante il percorso formativo, con l’obiettivo di illustrare le competenze acquisite e i successi raggiunti. Il progetto ha formato venti giovani migranti nelle tecniche di lavorazione della ceramica, favorendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali nel settore dell’artigianato.

Il convegno, inoltre, esplorerà le prospettive per la creazione di una rete di imprese sociali che possa fungere da ponte tra culture, favorendo una società più coesa e inclusiva.

Presenze di rilievo

All’evento prenderanno parte rappresentanti di spicco delle istituzioni, tra cui:

L’ Assessore Manca o il suo rappresentante, (l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale)

Dott. Marco Sechi , dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

Dott.ssa Carla Medau , Capo di Gabinetto dell’Assessorato al Turismo;

Dott.ssa Angela Maria Porcu , Direttrice Generale dell’Assessorato Regionale alla Cultura;

Dott.ssa Sara Pilia , Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Selargius.

Questo progetto si inserisce nel quadro delle iniziative sostenute dalla Legge Regionale 90/46, una misura che punta a promuovere l’integrazione socio-economica attraverso percorsi formativi innovativi e inclusivi. L’impegno dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale si conferma determinante nel favorire la crescita delle competenze e delle opportunità per i giovani migranti, rafforzando la diversificazione e la ricchezza culturale del tessuto economico sardo.

Un intreccio tra tradizione e innovazione

In un’ottica di narrazione positiva sull’integrazione, l’artigianato si intreccia al turismo locale, valorizzando i saperi tradizionali e creando prodotti autentici, simboli di resilienza e multiculturalità.

Apertura al pubblico

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un invito a scoprire storie di successo, sostenere nuove imprese artigiane e apprezzare il contributo della diversità culturale al patrimonio della nostra comunità.