A Sassari l’esposizione “Presepe a Gaza”

L’ Associazione Ponti non muri e il Gruppo Emergency Sassari hanno il piacere di invitarti all’esposizione PRESEPE A GAZA

da sabato 14 dicembre a domenica 22 dicembre 2024 a Sassari, Corso Vittorio Emanuele 13 da Lunedì al Venerdì – dalle 17 alle 20 da Sabato a Domenica – dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 “ Sumud. L’arte è resistenza “ Esposizione opere grafiche di Mohammed Hassona “ Presepi palestinesi “ Esposizione di presepi dalla Collezione privata di Giovanni Moretti Ingresso libero e gratuito Offerta libera in sostegno alle Famiglie di Gaza Progetto “Luci su Gaza” Si può sostenere il Progetto “Luci su Gaza” in aiuto a Famiglie di Gaza in condizioni di estrema difficoltà anche attraverso un bonifico (indicando nella causale “Progetto Luci su Gaza”) alle seguenti coordinate bancarie dell’Associazione Ponti non muri: IT95R0101517200000070092373. L’organizzazione di questa esposizione è il nostro modo di sentirci vicini alla popolazione di Gaza, non parlando con la nostra voce ma facendo da megafono alla loro voce, alla loro arte, al loro lavoro, alla loro resistenza quotidiana e continua. Questo sarà il nostro Natale. Speriamo che vorrete viverlo insieme a noi!



“ Sumud. L’arte è resistenza “. Esposizione dell’artista Mohammed Hassona

Nato nel 1990, Hassona è un artista multimediale palestinese originario di Gaza, che vive in Italia da 6 anni. Le sue opere sono state esposte a livello internazionale in paesi come Germania, Italia, Canada, Belgio e Irlanda. Nel corso della sua carriera, Mohammed ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo talento, tra cui: Primo premio nel concorso di design per poster organizzato dall’UNDP in occasione della Giornata Mondiale contro la Corruzione 2013. Terzo premio al Concorso Annuale di Arte Al-Awda a Ramallah, Palestina, in occasione dell’anniversario della Nakba. Primo premio nel progetto “Human Rights Project” promosso dal Centro Palestinese per la Diffusione della Democrazia e dello Sviluppo Comunitario a Gaza. Primo premio per la progettazione del logo nell’iniziativa “Hope Alliance to Eliminate Violence Against Women” a Gaza City. Mohammed crede profondamente nel principio che “l’arte è resistenza”. Da palestinese che ha vissuto il dolore dei blocchi e dell’occupazione, utilizza l’arte come un mezzo per esprimere le sue emozioni e per sostenere la lotta del suo popolo per la libertà.

“ Presepi palestinesi “. Esposizione dalla Collezione privata di Giovanni Moretti