Stintino – Una serata di festa, ma soprattutto di solidarietà e speranza.

La serata, organizzata da Alle Cantine, avrà inizio alle 18:00 con la musica tradizionale sassarese degli Zeppara. Alle 20:00, l’atmosfera si scalderà con le potenti voci del coro Movin’On Up Gospel Choir di Olbia, regalando emozioni a ritmo di gospel natalizio. Alle 21:00 sarà il momento delle Dragonesse, che presenteranno i loro progetti solidali e racconteranno l’importanza del loro impegno. La serata si concluderà dalle 22:00 con un coinvolgente dj set a cura di Madd & Efvs.

“Questa è una serata in cui un’azienda come Alle Cantine vuole essere vicina a chi soffre – afferma Lorenzo Diana, organizzatore della serata – e affronta un percorso di vita e di cura particolare. Un’occasione di solidarietà, ma anche un modo per reinvestire nel territorio e coinvolgere partner di valore, come le cantine locali, che condividono i nostri stessi valori: vicinanza, comunità e molto di più”.

La serata offrirà anche un viaggio nei sapori autentici della Sardegna: prodotti tipici locali e una selezione dei migliori vini delle cantine partner dell’iniziativa.

“Il nostro obiettivo è coinvolgere tante donne – dice Vittoria Nieddu in rappresentanza del gruppo le Dragonesse -, non solo chi è stata operata al seno o ha vissuto situazioni di malattia. Stiamo lavorando per acquistare una imbarcazione polinesiana con pagaie, che permette di svolgere un’attività simile alla fisioterapia, favorendo il benessere fisico e mentale. Grazie al supporto della comunità e al contributo del Rotary Club di Sassari, abbiamo recentemente raccolto 39mila euro per l’acquisto di un ecografo avanzato destinato alla Breast Unit dell’Aou di Sassari”.

Il Concerto di Natale non è solo un evento musicale, ma un gesto concreto per offrire supporto a chi affronta con coraggio la propria battaglia quotidiana. Un appuntamento dove la magia del Natale si intreccia con la solidarietà e i valori della comunità.

