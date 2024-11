Villanovaforru: terza edizione della Mostra Collettiva di Arte Contemporanea al Museo Genna Maria

Laforte del successo delle precedenti manifestazioni, riapre le porte con rinnovato entusiasmo a. L’evento, rappresenta un’importante occasione di confronto artistico, coinvolgendo undici talentuosi artisti sardi che, attraverso le loro opere, offrono una testimonianza dello stato attuale dell’arte nell’isola.

L’inaugurazione è prevista per Sabato 30 novembre 2024, alle ore 17, nella Sala Mostre del Museo Genna Maria, dove esporranno le proprie opere gli artisti provenienti da diverse aree geografiche della Sardegna: Luciano Caria, Michele d’Alba, Giorgio Masili, Luigi Masili, Gigi Meli Mura, Marisa Mura, Peppe Orro, Marilena Pani, Antonio Russo, Gianfranco Serra e Nino Stagi.

La Grande Mostra Collettiva Biennale di Villanovaforru si configura come un ponte tra tradizione e innovazione, un momento in cui le diverse forme espressive si incontrano e dialogano liberamente. Colori vibranti, tecniche raffinate e sperimentazioni audaci si fondono in un’esposizione che mette in luce la maestria nella gestione della materia e dello spazio. In questa terra antica, la creatività affonda le radici in un cuore primitivo, pulsante, che si manifesta attraverso battiti di pura bellezza.

Il presente diventa il terreno fertile da cui germoglia il futuro: un futuro coraggioso, che trae forza dal territorio isolano e si esprime con sincerità, libero da veli, pregiudizi o tabù. Un invito a riflettere sul valore dell’arte come espressione autentica dell’identità e della visione collettiva.

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al 21 dicembre, dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18.00.