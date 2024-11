BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Commissione europea parte più debole del previsto per colpa delle scelte del Ppe e per il tentativo di spostarne a destra l’asse politico. Chi ha provato a tradire il programma europeista di luglio è stato punito, perché il Parlamento le sta difendendo dalle incursioni nazionaliste”. Lo afferma Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, dopo il via libera della plenaria alla Commissione von der Leyen bis.

