Totti, verso archiviazione indagine per omessa dichiarazione dei redditi

(Adnkronos) – Potrebbe essere archiviata l'indagine della procura di Roma per omessa dichiarazione dei redditi nei confronti di Francesco Totti. L'accusa, come scrive oggi il quotidiano 'La Verità', riguarderebbe la mancata denuncia di una parte di redditi derivanti da apparizioni in spot pubblicitari. Il debito col fisco in particolare ammonterebbe a poche migliaia di euro che però tra sanzioni e interessi sarebbe lievitato a 200 mila euro.A quanto si apprende però Totti avrebbe già saldato il debito e nelle prossime settimane potrebbe essere convocato dai pm capitolini per chiarire la propria posizione e a quel punto i magistrati si avvierebbero ad archiviare il fascicolo.