Totti: “Non so se tornerò alla Roma. Presidente Figc? Io voto Del Piero”

"Vedrei bene Del Piero come presidente della Federcalcio". Queste le parole di Francesco Totti a Sportmediaset sulla possibile candidatura dell'ex capitano della Juventus alla presidenza della Figc. L'endorsement di Totti arriva nel giorno in cui l'attuale presidente federale Gabriele Gravina ha annunciato la sua candidatura per il nuovo mandato. Secondo l'ex capitano della Roma, l'amico e rivale di tante battaglie in campo ha le credenziali per ricoprire un ruolo così prestigioso. "Sappiamo tutti che è personaggio significativo, vediamo cosa succederà", ha aggiunto Totti alle finali del World Legends Padel Tour in corso a Dubai, "sono contento per lui se dovesse decidere di fare questo importante passo. Naturalmente mi piacerebbe che figure che capiscono di calcio entrino a far parte di istituzioni così rilevanti. Alex può fare tutto perché è un personaggio importante e pulito. Sarà lui a decidere e noi aspetteremo. Il mio voto naturalmente c'è, senza nulla togliere a chi occupa quel posto in questo momento".. Totti ha parlato anche di Ranieri e della situazione della Roma: "Lui per me è un padre, una persona che speriamo possa far tornare il sorriso a tanti tifosi giallorossi. Che ne hanno tanto, troppo bisogno, perché se lo merita ed è da tanto che aspettiamo questo momento. Piano piano credo che ci risolleveremo. Ieri c'è stata una bella partita a Londra. Penso che possa tornare a essere una grande Roma.». L'ex numero 10 romanista ha poi parlato, in un'intervista a Sky Sport, di un suo possibile ritorno: "Ranieri il prossimo anno sarà un dirigente della Roma, avrà quindi voce in capitolo e gestirà chi chiamare. Non ci siamo ancora sentiti". Poi su Daniele De Rossi: "Io e lui abbiamo una stima e amicizia diverse da tante altre. De Rossi è uno dei più grandi giocatori della storia della Roma". Un commento anche per il ct della Nazionale, Luciano Spalletti: "Può fare grandi cose. Lo speriamo noi italiani, soprattutto per far vedere che siamo una delle squadre più importanti al mondo. Con il mister che abbiamo possiamo fare grandi cose".