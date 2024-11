Tabacco, Prandini (Coldiretti): “Accordo decennale con Philip Morris per filiera e innovazione”

(Adnkronos) – "Con questo accordo stiamo dando certezze in termini economici al lavoro dei nostri agricoltori. L'accordo ha una durata di dieci anni ma siamo altresì convinti che saranno ancora tante le iniziative di carattere finanziario ed economico che andremo a offrire al nostro Paese in termini di sviluppo, valorizzando la filiera del tabacco". Queste le parole di Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione della firma dell'accordo pluriennale per l'acquisto del tabacco che Philip Morris ha siglato con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In merito ai nuovi prodotti del tabacco, Prandini ha aggiunto che "Siamo passati dalle sigarette tradizionali al mondo del tabacco senza combustione, il tabacco riscaldato, che tutti gli studi di carattere tecnico ci dicono che impatta meno rispetto alla sigaretta tradizionale. L'impegno continua, e gli investimenti anche, per favorire l’innovazione e lo sviluppo di prodotti senza combustione meno dannosi”, ha concluso. — [email protected] (Web Info)