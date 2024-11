Su Piriciò: Tradizione e Identità Contadina Rivivono a Villanovaforru

Uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sardo, la, nella suggestiva cornice di. Giunta all’undicesima edizione, questa manifestazione punta a riscoprire le radici contadine dell’isola, valorizzando l’autenticità e la genuinità dei prodotti alimentari locali.

Organizzato dal comitato spontaneo “La Confraternita di Don Piriciò”, l’evento ruota attorno a su piriciolu, un vino povero ma carico di significati storici e culturali. Questo prodotto, simbolo di una condizione di povertà che ha segnato il mondo contadino, racconta anche una storia di ingiustizia: veniva offerto ai servi dai padroni, poiché ritenuto meno pregiato rispetto al vino d’uva pura.

Oggi su piriciolu rappresenta un modo per mantenere vivo il legame con le tradizioni e per difendere quei gusti autentici che la globalizzazione e l’omologazione mettono a rischio. La manifestazione, resa possibile dalla partecipazione di circa quaranta produttori locali, trasforma questo vino in protagonista della serata. I partecipanti potranno degustarlo, esprimere le proprie opinioni e assistere al giudizio di una giuria di esperti.

Con il patrocinio del Comune di Villanovaforru e della Pro Loco, l’evento mira a valorizzare non solo un prodotto, ma l’identità culturale e gastronomica della Sardegna, offrendo un’occasione unica di incontro e confronto in un’atmosfera autentica e conviviale.

Informazioni utili:

Data: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 Orario: Dalle 19:00

Dalle 19:00 Luogo: Piazza Costituzione, Villanovaforru

Piazza Costituzione, Villanovaforru Contatti:

Parco e Museo Genna Maria – Villanovaforru (Sardegna)

Telefono: 070 9300050

Sito web: www.gennamaria.it

M.V.