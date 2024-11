“Storie di Donne Senza Uomini” in mostra a Villanova

Autunno nel segno dell’arte visiva, della musica e del reading con gli appuntamenti organizzati da “Il Cornetto Acustico”.

L’omonimo spazio nel quartiere di Villanova a Cagliari, ospita la mostra dedicata a Le “Storie di Donne Senza Uomini”. L’ esposizione, con le opere di Gavino Ganau, sarà allestita dal 27 novembre alle 19 e fino al 31 dicembre. Originario di Tempio Pausania e formatosi nel circuito underground bolognese, alla fine degli anni ’90, Ganau si afferma nel 2001, con una personale al Man di Nuoro, che lo porterà a partecipare a numerosi eventi artistici in tutta Italia. Nelle opere pittoriche, esposte in quest’occasione, l’artista indaga l’introspezione femminile offrendo un immaginario che molto deve al mondo dei media, del cinema e dei social.

“Ganau rielabora la realtà di un’immagine, se ne appropria e ne fa qualcos’altro. Le sue creazioni trasmettono un senso di “Fertile Solitudine”, spiegano gli organizzatori.

Al “Cornetto acustico” proseguono anche gli appuntamenti con la rassegna “Solo in Acustico”. Il 1° dicembre alle 11 Guido Coraddu sarà protagonista del concerto “Sardegna e Jazz: Arcipelago di Suoni”, un’esibizione di piano solo dove si intrecciano le radici musicali dell’ Isola con l’improvvisazione jazz, per un suggestivo viaggio sonoro. Sabato 7 dicembre alle 19 è invece in programma il concerto/reading di Andrea Andrillo e Alessandra Fanti, dal titolo “Fortunate Possibilità”, tratto dal libro/cd omonimo.