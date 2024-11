palma piazza Eleonora

Rimossa la grande palma pericolante di piazza Eleonora

Sarà sostituita con un altro esemplare

Questa mattina, è stata rimossa la grande palma che per tanti decenni ha caratterizzato piazza Eleonora.

La palma, del genere Phoenix canariensis, come molti altri esemplari in tutta la Sardegna, era stata colpita dal punteruolo rosso.

I numerosi trattamenti in endoterapia ed in esoterapia, preventivi e poi curativi dopo l’aggressione del punteruolo rosso che risale a 5 mo 6 anni fa, effettuati dal Comune nel corso degli anni, a partire dal 2014, non sono stati sufficienti a salvarla. Il fusto si era ormai indebolito e per garantire la sicurezza dei passanti la rimozione non era più rinviabile.

Le operazioni di rimozione sono state effettuate dal personale della Oristano servizi su indicazione dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano.

Al suo posto sarà piantata un’altra palma, di un genere non interessato all’aggressione del punteruolo rosso.

Visita la homepage di Sardegna Reporter!