ricoverato in Thailandia

Sono stati raccolti in tre giorni, sulla piattaforma GoFundMe, metà dei 60mila euro necessari a pagare il ricovero in Thailandia di Armando Puddu, ristoratore di Cagliari colpito da un ictus mentre si trovava in vacanza.

“Chiediamo il vostro aiuto per il nostro amato papà – scrive la figlia, Federica – che recentemente ha avuto un ictus. Fortunatamente è fuori pericolo immediato, ma ha bisogno di cure mediche continue”.

“Il costo dell’ospedalizzazione – spiega – è di tremila euro a notte e, come famiglia, abbiamo già esaurito i nostri risparmi per coprire l’operazione e le notti trascorse in ospedale fino a oggi”.

“La nostra più grande speranza – prosegue – è vederlo guarire e tornare nella sua casa a Bali, dove lo aspettano con amore la sua famiglia, i suoi figli e i suoi nipoti. Tuttavia, per garantire le sue cure e il suo ritorno in sicurezza, abbiamo bisogno di raccogliere almeno 60mila euro entro 3 giorni”.

“Ogni contributo – conclude – ci avvicinerà al sogno di riportare Armando a casa”.

La raccolta, che ha già ricevuto 500 donazioni, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/uniti-per-armando-aiutiamolo-a-tornare-a-casa