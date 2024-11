Potenza, incidente in tribunale: muore operaio di 57 anni

(Adnkronos) – Un operaio è morto in un incidente sul lavoro nel tribunale di Potenza. L'uomo aveva 57 anni ed era di Villa d'Agri, frazione di Marsicovetere, in provincia di Potenza. A darne la notizia e riportare le condoglianze è il sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, su Facebook. "Apprendiamo con tristezza e immenso dolore – ha scritto – che un nostro concittadino ha perso la vita sul luogo di lavoro. La comunità tutta si stringe al dolore dei familiari per l’improvvisa perdita di un onesto lavoratore e padre di famiglia". — [email protected] (Web Info)