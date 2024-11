Porti, Czaplinski (Cfft Civitavecchia): “Progetti come Hydrogen Valley importanti

(Adnkronos) – "Il nostro ruolo sarà fornire le infrastrutture di rifornimento degli autobus. E' un progetto antico, ma ci è servito come apripista. Questo progetto all'interno dell'infrastruttura portuale sarà di rifornire due autobus che porteranno i turisti all'interno del porto. Siamo molto indietro come Paese ma questo genere di progetti ci ha dato delle linee guida da seguire. Gli autobus ad idrogeno sono una sfida economica". Ad affermarlo è Jack Czaplinski, direttore tecnico Cfft Civitavecchia durante il workshop avente ad oggetto gli sviluppi in atto della mobilità a idrogeno nel contesto portuale e retroportuale di Civitavecchia. "Potenzialmente la Hydrogen Valley – sottolinea – potrebbe rifornire 6 autobus per la città di Civitavecchia e mandare avanti l'intero processo logistico con il full electric". — [email protected] (Web Info)