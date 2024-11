“Normale a chi?”: presentazione del libro “The Cassandra Complex” di Holly Smale per parlare di salute mentale

Si è tenuta ieri nei locali della Fondazione di Sardegna a Cagliari la presentazione di “The Cassandra Complex” di Holly Smale, libro tradotto in italiano da Giulia Zuddas. Una serata per parlare di salute mentale, attivismo e diritti umani, sociali e civili delle persone che vivono esperienze neurodivergenti.

L’incontro, moderato da Roberto Loddo de Il Manifesto Sardo, ha visto la partecipazione e gli interventi della traduttrice del libro Giulia Zuddas; Chiara Reali, AuDHD, publisher e traduttrice; Ace Maxime, studentessa e attivista queer, neurodivergente che vive l’esperienza della disabilità e che esprime il suo attivismo e il suo pensiero anche attraverso i social media; Gisella Trincas, presidente Asarp.

La serata è stata accompagnata ed intervallata dalle potenti poesie di Maria Oppo, autrice e campionessa sarda di poetry slam.

“The Cassandra Complex”: tra individualismo e impossibilità di fallire

Cassandra Penelope è la protagonista di questo romanzo: una persona abitudinaria che ama i musei, le tute comode, il fidanzato Will. Quando queste abitudini si sgretolano il suo mondo crolla. Ma Cassandra ha un potere: può tornare indietro nel tempo infinite volte e sistemare le cose!

Ma in una società dominata dal culto dell’efficienza e dell’individualismo l’idea del fallimento non è ammessa e la figura dell’altro semplicemente scompare. Le relazioni sono superficiali e, spesso, sfociano in violenza; non abbiamo modo di fermarci a riflettere davvero sui rapporti interpersonali.

Ma cosa succederebbe se ognuno di noi avesse il potere di tornare indietro nel tempo e sistemare le cose?

Un romanzo che parla di salute mentale e le difficoltà nel lavoro di traduzione

Il romanzo “The Cassandra Complex” parla di salute mentale: l’autrice, infatti, ha ricevuto una diagnosi di autismo in età adulta, a trentanove anni e la scrittura del libro le ha permesso di farsi capire meglio soprattutto dalle persone che le stavano attorno e si augura che questo possa servire anche ad altre persone come lei. Un romanzo, scelta coraggiosa in un panorama di soli saggi indirizzati a pochi, che consente al lettore di percepire davvero come può sentirsi una persona affetta da neurodivergenza.

Un’impresa non semplice per la traduttrice Giulia Zuddas: “Quando Chiara Reali lavorava per Mondadori mi ha proposto la traduzione di questo libro: ero molto preoccupata perché non sapevo davvero se ero in grado di affrontare un tema così delicato. La protagonista è neurodivergente, anche se non sa di esserlo. Ho dovuto cambiare il mio approccio alla traduzione nel rapporto con la letteralità: quello che Cassandra dice è perché lei vede quello. Se, solitamente, come traduttori cerchiamo di alleggerire le descrizioni qui le ho lasciate così, proprio perché Cassandra ha difficoltà a interpretare le emozioni.

Trasformare il linguaggio figurativo in letterale è stato lo scoglio più grande e delicato, perché dipende tutto dal contesto in cui si sviluppano le scene o dalle persone che ci sono nella scena. Mi sono informata tanto ed è stato molto utile per me vedere la serie tv dedicata per entrare ancora di più nel personaggio.”

“The Cassandra Complex”: la salute mentale e l’importanza di una giusta rappresentazione delle persone neurodivergenti nel panorama editoriale italiano

Chiara Reali, AuDHD (autismo e ADHD) publisher e traduttrice, ha ricevuto anche lei, come l’autrice del libro, una diagnosi in età adulta: “È stata una rivoluzione: durante il periodo adolescenziale stavo male, subivo tanti ricoveri, farmaci e diagnosi sbagliate. La mia fortuna è stata avere le risorse, anche da sola, per cercare di funzionare nonostante tutto. Quando nel 2022 ho iniziato con questo giusto percorso di diagnosi, tutto ha iniziato ad avere senso, anche le cose che non ero mai riuscita a spiegarmi. Capire quali sono le cose che mi fanno stare bene che magari sono diverse da quelle di una persona neurotipica. Smettere di sentirsi sbagliati è la cosa più bella che ci sia e ritengo che i libri siano ponti che ci permettono di vivere la vita di altre persone.”

Ed è proprio qui che risiede l’importanza di questo romanzo, nella capacità di far entrare davvero il lettore nel mondo e nelle emozioni di Cassandra.

Le difficoltà del sistema sanitario nazionale nel definire una diagnosi e un percorso per ciascun individuo

Ace Maxime, attivista, ha raccontato la sua difficile esperienza di cura e diagnosi, tra numerosi day hospital e somministrazione di farmaci non adatti alla sua condizione, che l’hanno portata a vivere un profondo senso di costante inadeguatezza; le numerose difficoltà affrontate, soprattutto in ambito scolastico, dove i professori non sono stati in grado di cogliere e comprendere i segnali e i compagni l’hanno isolata soprattutto con atti di bullismo, dimostrano tutta l’inadeguatezza di un intero sistema.

Gisella Trincas, presidente Asarp, Associazione Sarda per l’Attuazione della Riforma Psichiatrica, ha infatti sottolineato come: “ci sono determinanti sociali, economici, ambientali e politici che condizionano la nostra vita e determinano la qualità della vita che poi ognuno di noi è chiamato a vivere. Il compito del servizio sanitario nazionale è quello di intervenire affinché la salute fisica e mentale delle persone venga preservata, tutelata. Ognuno di noi è diverso: intervenire come sistema pubblico per tutelare la salute di ciascuna persona significa stabilire delle condizioni tali per fare in modo che tutti siano in grado di superare le difficoltà.

I comportamenti fuori norma, disturbanti, devono essere trattati dal sistema sanitario attraverso la definizione di una diagnosi e di una cura. La cura prevalente è, purtroppo, quella farmacologica e questo nonostante ci siano delle linee guida e raccomandazioni internazionali che dicono che quella strada è sbagliata e non tiene conto dell’individualità di ogni persona. Perché siamo tutti diversi e tutti abbiamo diritto ad un percorso di cura orientato alla ripresa, nel rispetto dei diritti umani.”

“Io che, come ogni sabato, non chiederò perdono

Io che, come ogni sabato, il coltello

Lo userò a cauterizzare il nostro odio inascoltato

Lui bastardo con la lama

Quel coltello per recidere

Bendaggio, fasciatura

E medicare la mia anima contusa

Fino al farsi dell’aurora

E lì

Tornare tutte insieme

Nelle case delle fate

Questo è il nostro margine di lotta:

circondarci di sorelle

per pensarle barricate

gusci saldi che contengano galassie “

(Parte della poesia “Janas” di Maria Oppo)

Elena Elisa Campanella