“Non mi arrendo”: Il primo brano del progetto “Dimensioni Sonore Sperimentali” disponibile sui social

” appena pubblicato su Youtube è un brano, scritto da, che esprime determinazione e forza interiore,insieme ae P. La canzone, disponibile sui social come base musicale per video e reel, prodotta da Paolo Pol Congiu, si distingue per l’intensità emotiva e la freschezza dell’esecuzione che arricchisce il messaggio di determinazione dato anche dal mix della sinergia tra i tre artisti.

“Non mi Arrendo” è il titolo del primo brano del progetto “Dimensioni Sonore Sperimentali” dove Mariangela Puddu, Giuseppe Felas & MenoUmano hanno dato il via ad una serie di collaborazioni che il musicista (MenoUmano) Paolo Congiu pubblicherà nei prossimi mesi. Ogni voce contribuisce a creare un’atmosfera unica, mentre il messaggio di resistenza e speranza risuona con chiunque si trovi ad affrontare le sfidee le difficoltà della vita, senza mai arrendersi.

Il Brano si trova su YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Music, è già disponibile da usare nelle storie di Instagram, Facebook, TikTok e Youtube.

Nei prossimi giorni sarà presente in tutte le altre maggiori piattaforme di streaming.

Disponibile sui social come base per video e reel, la canzone può essere apprezzata non solo per la sua forza emotiva ma anche per la sua versatilità come colonna sonora di contenuti visivi.

link: https://www.facebook.com/reel/551349077509379