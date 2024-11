Negli stabilimenti BMW la guida autonoma è già realtà

ROMA (ITALPRESS) – Se la guida autonoma lungo le strade di tutti i giorni arriverà in un futuro molto prossimo, quella delle auto prodotte all’interno degli stabilimenti del Gruppo BMW è già realtà. Il marchio dell’elica blu sta promuovendo infatti la digitalizzazione e l’automazione dei suoi processi di produzione nell’ambito delle BMW iFactory. Dal 2022 l’azienda sta testando il sistema automatizzato l’Automated Driving In-Plant per i nuovi veicoli nel suo più grande stabilimento europeo, a Dingolfing. Dopo aver ottenuto la certificazione CE, il progetto pilota sta ora passando alla produzione in serie. Oltre a Dingolfing, anche Lipsia è attualmente abilitata a implementare il progetto nella produzione in serie. Altri stabilimenti nella rete di produzione del gruppo seguiranno gradualmente. Oltre alla BMW Serie 5 e Serie 7 a Dingolfing, questa tecnologia viene ora utilizzata anche per la MINI Countryman e altri modelli BMW a Lipsia. A Dingolfing i nuovi veicoli viaggiano in modo completamente autonomo, senza conducente, lungo un percorso di oltre un chilometro: dai due capannoni di assemblaggio, attraverso un breve percorso di prova, fino all’area di finitura dello stabilimento. L’innovazione è resa possibile dai sensori installati lungo il percorso, che permettono di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser. Indipendentemente dalle opzioni di equipaggiamento del veicolo, questo sistema controlla i suoi movimenti automatizzati, utilizzando un’architettura cloud all’avanguardia. Parti della tecnologia sono state fornite dalla giovane azienda svizzera Embotech, con cui il BMW Group ha già collaborato nelle fasi iniziali. Lo stabilimento di Lipsia prevede di introdurre la guida automatizzata per circa il 90 per cento dei modelli BMW e MINI lì costruiti, con gli stabilimenti di Regensburg e Oxford destinati a seguire nel 2025. Anche il nuovo sito di Debrecen, in Ungheria, implementerà questa tecnologia dal lancio ufficiale della produzione in serie.

tvi/col/gtr