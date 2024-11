Napoli, Conte: “Kvara è determinato. Dobbiamo rinforzarci, non indebolirci”

(Adnkronos) – Partita delicata per il Napoli. La capolista, a un solo punto di vantaggio sul folto gruppo al secondo posto, fa visita al Torino di Vanoli, che cerca punti preziosi per rialzare una classifica che comincia a farsi complicata: "Questa partita non va affatto sottovalutata. La Roma ha poi pareggiato col Tottenham, questo risultato è l’ennesima dimostrato del valore del nostro calcio in Europa. Atalanta e Inter hanno vinto, la Juventus ha pareggiato su un campo difficile come quello dell’Aston Villa e il Milan ha conquistato un successo importante. In questo percorso vogliamo inserirci pure noi con ambizioni reali e stiamo lavorando per questo", ha spiegato Antonio Conte in conferenza stampa. "L’ho già detto ai miei giocatori", ha continuato l'allenatore del Napoli, "negli ultimi trenta metri dobbiamo crescere nella scelta del passaggio e della giocata vincente. Va occupata pure meglio l’area di rigore. Stiamo lavorando sotto questo punto di vista”. Conte ha poi commentato la classifica: "Sono contento, ma abbiamo giocato appena tredici partite. La classifica è molto equilibrata, ma vedrete che si allungherà già alla fine del girone d’andata".Sul Torino: "È un avversario ostico che va affrontato nella giusta maniera, altrimenti si rischia. Conosco bene l’ambiente granata, è bello caldo. Nella scorsa stagione ero spesso allo stadio a vedere le loro partite. Paolo Vanoli è un bravo allenatore, è stato nel mio staff e i granata hanno cominciato benissimo, poi ovviamente hanno pagato l’infortunio di Zapata, ma resta una squadra con una buona qualità".Su Kvaratskhelia, scontento al momento della sostituzione contro la Roma: "Ha avuto due occasioni importanti, saremmo stati pure noi più tranquilli, ma comunque è un ragazzo serio e determinato. Ha grande voglia di essere protagonista e questo mi conforta. L’ho visto molto concentrato". Per concludere Conte ha parlato di Raspadori: "Di sicuro abbiamo solo il campionato e questo diminuisce la possibilità di avere un minutaggio per alcuni calciatori. Comunque ho le idee molto chiare: non voglio affatto indebolire il Napoli, lavoro per rinforzarlo. Per me Jack è un calciatore forte. Questa classifica è merito non soltanto degli undici titolari, ma di tutto l’organico". — [email protected] (Web Info)