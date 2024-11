Milan-Empoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Dopo la, sofferta, vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava, i rossoneri sono impegnati nella 14esima giornata di Serie A. A San Siro arriva l'Empoli, che nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese. A Fonseca serve assolutamente una vittoria per rilanciarsi nella corsa Champions, con il quarto posto che al momento è distante nove punti. La sfida tra Milan ed Empoli è in programma oggi, sabato 30 novembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Morata. All. FonsecaEmpoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa Milan-Empoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match sarà visibile sia in streaming sulla piattaforma che attraverso smart tv. — [email protected] (Web Info)