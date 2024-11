Mattarella “Il malato ha diritto alle cure fino al momento estremo”

ROMA (ITALPRESS) – “Io naturalmente non ho compiti operativi, ma trasmetterò al governo queste sollecitazioni perché si solleciti ulteriormente una spinta vigorosa per fare avanzare le cure palliative. Ogni intervento di cure palliative si traduce anche in un messaggio sull’importanza e sull’esigenza che entrino in maniera compiuta nel quadro delle prestazioni mediche che vanno assicurate”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una rappresentanza del mondo delle cure palliative.

