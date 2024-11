Manovra, Gentiloni “Numeri in linea con le regole europee”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “I numeri della legge di bilancio italiana sono in sintonia con le regole e le raccomandazioni europee. L’obiettivo di riduzione del debito rende inevitabile una certa cautela nella legge di bilancio. Questa cautela non impedisce di lavorare per la crescita. È confortante il fatto che, nonostante la cautela, lo spazio per gli investimenti pubblici in Italia rimane molto forte”. Lo afferma il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, nel corso di un punto stampa a Bruxelles dopo le valutazioni sui Piani Strutturali di Bilancio dei Paesi membri dell’Unione.

xf4/sat/gtr