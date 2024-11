Laura Pausini, concerto a Milano e Levante ospite a sorpresa

(Adnkronos) –Levante è l’ospite a sorpresa che sale sul palco con Laura Pausini durante il primo dei due concerti milanesi del World Tour Winter 2024, in scena al Forum di Assago, con il quale la cantante romagnola celebra 31 anni della sua formidabile carriera. Per lei Levante ha scritto ‘Ti porterai lontano’ che intonano insieme, scambiandosi lunghi abbracci. “Venivo qui a sentire i cantanti che amavo e nel corso degli anni sono usciti tanti talenti italiani che hanno lasciato il segno – sottolinea Pausini – Questa canzone è stata scritta per me da una cantautrice speciale e quando qualcuno ha talento non esiste invidia ma stima. È una bella cosa che tra due femmine esista questa chimica”. Tra il pubblico milanese è presente anche Antonio Aiello che per Laura ha scritto ‘All’amore nostro’, brano contenuto nella tracklist digitale dell’album ‘Anime Parallele’ e che i due hanno eseguito insieme la settimana scorsa a Roma. — [email protected] (Web Info)