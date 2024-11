L’Alghero a Carbonia per ripartire

Dodicesima giornata in Eccellenza: l’Alghero di mister Giandon vuole cancellare il brutto momento e riprendere il cammino in campionato

Il mese di dicembre dell’Alghero inizia con la trasferta a Carbonia. L’obiettivo dei giallorossi è lasciarsi alle spalle il brutto momento e riprendere il cammino in campionato.

Il match della 12a giornata di Eccellenza richiama alla mente vecchie sfide tra giallorossi e minerari. Entrambe hanno calcato palcoscenici importanti ma ora, nel presente, cercano di farsi largo in un campionato particolarmente equilibrato e combattuto, se si esclude la lotta al vertice che sembra circoscritta a Budoni e Monastir.

In casa giallorossa il 2-2 in extremis contro il Barisardo ha confermato le difficoltà della squadra ma contro il Carbonia l’allenatore Gian Marco Giandon si aspetta una risposta da parte di tutti: «Siamo consapevoli di non essere nel nostro momento migliore e tutti insieme stiamo dedicando tempo ed energie per trovare e imboccare la strada giusta. La società è solida e compatta, formata da persone che fanno tanti sacrifici e che in questi anni hanno contribuito in maniera importante per riportare l’Alghero a certi livelli, ragion per cui società, staff tecnico e squadra lavorano con l’obiettivo di dare un valore a ciò che è stato costruito. La società nel non far mancare niente ai suoi tesserati e cercando di migliorare sempre, noi come staff tecnico per trovare le soluzioni più efficaci per la squadra e la squadra con il dovere di mettere sempre l’anima in ogni partita, senza scuse o alibi di alcun genere».