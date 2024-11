“La Coda del Diavolo”: presentazione ieri a Cagliari del nuovo thriller girato in Sardegna con Luca Argentero

“La Coda del Diavolo”: trama del film

Presentazione ieri al Cinema Odissea di Cagliari del nuovo thriller “La Coda del Diavolo”, tratto dall’scritto daedito da Longanesi, alla presenza del regista Domenico Emanuele De Feudis e della coprotagonista del film Cristiana Dell’Anna. Luca Argentero interpreta Sante Moras, protagonista di questo appassionante thriller poliziesco girato in una Sardegna cupa e misteriosa, tra Porto Rotondo, Porto di Punta Marana Marinella, Marina di Cugnana, Cala Moresca, Villa Li Ruini (poltu Quatu), Aggius e Tempio.

Sante Moras (Luca Argentero), ex poliziotto oggi guardia carceraria, viene ingiustamente accusato di un omicidio: un uomo, colpevole di aver seviziato e ucciso una ragazza, viene trovato morto durante il suo turno di custodia. Sante è costretto alla fuga: inseguito dal commissario Tommaso Lago (Francesco Acquaroli) decide che l’unico modo per salvarsi è andare fino in fondo e cercare la verità. Grazie all’aiuto di Fabiana Lai (Cristiana Dell’Anna), giornalista che segue il caso, scoprirà delle verità sconcertanti: Sante non è il solo a essere in pericolo, e deve agire prima che altre ragazze innocenti vengano uccise.

Un thriller con un finale che insegna che “non si smette mai di combattere e che le battaglie non sono mai finite” come dichiara Cristiana Dell’Anna, perché “il male ci sarà sempre come c’è sempre anche il bene.”

Come è nata l’idea per questo film?

“L’idea nasce dalla volontà di ‘Groenlandia’, che aveva letto il romanzo di Maurizio Maggi, di fare un film che fosse pop di intrattenimento diciamo sulla superficie. Il romanzo è ambientato in Sardegna e ci tenevamo particolarmente a rappresentare qui il film. Quando mi è stato proposto l’ho percepita subito come un’occasione per raccontare un luogo simile a quello da cui provengo che è la Puglia. È stato molto bello immergermi in questa regione ed esplorarla. La Film Commission ci ha aperto le porte e ci ha accompagnato in tutti i territori” dichiara il regista Domenico Emanuele De Feudis.

Come sono stati scelti i luoghi della Sardegna dove è stato girato il film?

“Nello specifico sono un amante dell’architettura industriale – afferma il regista – quindi ho fatto un po’ di ricerca e in Sardegna ci sono bei siti e che mostrano dei luoghi inediti per il turismo e da lì è nato tutto. C’è stata proprio un’esplorazione completa del territorio: i primi sopralluoghi li abbiamo fatti in estate quindi in un ambiente completamente diverso da quello che poi ritroviamo nel film, c’era una situazione di luce e colori completamente diversa però avevo già in mente dal punto di vista cromatico qual era l’idea.”

Come ti sei preparata per interpretare il ruolo di una giornalista?

“Volevo che fosse il più reale possibile! – racconta Cristiana Dell’Anna – Perché se vuoi raccontare una storia che abbia un senso e che abbia una presa sul pubblico non vuoi raccontare lo stereotipo del giornalista ma vuoi raccontare una persona con delle caratteristiche. Una donna che bada molto poco ai fronzoli ma tanto più ai fatti ed è molto dedita al lavoro; sono tutti dei piccoli indizi di quello che è il personaggio, però volevo anche che, così come non volevo raccontare uno stereotipo di giornalista, volevo anche che rappresentasse quella figura e la categoria cui appartiene nella maniera più nobile possibile.

Penso che oggi la ricerca della verità sia ormai non scontata ma la diamo per scontata, ci fermiamo alla prima opinione e al primo commento; non si è neanche più innocenti fino a prova contraria ma si è colpevoli fino a prova contraria. Io volevo che il personaggio rappresentasse una categoria nella quale bisogna credere fortemente perché il ruolo del giornalista è fondamentale nella ricerca della verità e nella condivisione con il pubblico, con chi legge. Siamo troppo abituati a vedere le cose sui social e a prendere tutto per vero, ormai non si riesce proprio più a distinguere quale sia la verità.”

Cosa ti ha lasciato il personaggio di Fabiana?

“Credo che siano più i personaggi a rubare qualcosa da me. Penso sempre che ci siano piccole tracce di me da qualche parte nelle varie storie che mi capita di interpretare. A volte mi sento come una cometa con la sua scia, tutte le storie e tutti i personaggi sono tutti pezzettini di me che vanno un po’ via. È più il vuoto che lasciano.”

L’opera è prodotta da Groenlandia e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Elena Elisa Campanella

Per altre notizie simili clicca qui