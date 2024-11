Jacopo Cullin al Teatro Lirico di Cagliari con “È inutile a dire!”

C’è ancora il Teatro Lirico di Cagliari sulla strada dello spettacolo “È inutile a dire!”, nato dalla penna di Jacopo Cullin nella seconda metà del 2018 e capace di registrare il costante tutto esaurito in ogni suo appuntamento.

Lunedì 6 gennaio 2025 (alle 20.30) l’attore e regista cagliaritano porterà ancora una volta in scena le maschere di Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu, affiancato dall’attore, amico e rodata spalla Gabriele Cossu, con le musiche del trio guidato da Matteo Gallus al violino, con Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

Un altro appuntamento a Cagliari, dunque, dopo le quattro serate consecutive dello scorso luglio, per quello che oramai si è consacrato come un classico della comicità isolana, capace di sbancare i botteghini in alcuni tra i teatri più importanti della penisola (l’Ambra Jovinelli di Roma, il Teatro Manzoni di Milano, il Teatro AncheCinema di Bari e il Teatro Gioiello di Torino) e sui palcoscenici più prestigiosi della Sardegna.

«Eravamo convinti di aver finito un ciclo, ma la richiesta è talmente tanta, che abbiamo deciso di tornare in teatro», spiega Cullin: «iniziare l’anno con una risata è sicuramente il modo migliore e ormai sta diventando una tradizione come “Una poltrona per due”».

“È inutile a dire!” nasce con la precisa volontà di esplorare e approfondire con sottile ironia e raffinata comicità le dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo, evidenziando i problemi e le fragilità da cui è afflitta la attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano.

I biglietti si potranno acquistare a partire dalle ore 21 di domani (venerdì 29 novembre). Per informazioni consultare il sito ufficiale dell’artista (www.jacopocullin.com) e i canali del Circuito Boxoffice Sardegna.

L’ARTISTA – Jacopo Cullin è un attore e regista cinematografico italiano. Ha partecipato nel ruolo di protagonista a numerose serie tv prodotte da Rai e Mediaset. È recentemente apparso nel ruolo del brigadiere Ciappa nella commedia “Napoli milionaria!”, andata in onda con la regia di Luca Miniero su Rai 1 nel dicembre 2023. A marzo 2024 è tornato sul primo canale della Rai come co-protagonista nella terza stagione della serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco”, affiancando Luisa Ranieri, con la regia di Renato De Maria. Sul grande schermo è stato protagonista di svariate pellicole di successo come “L’Arbitro” e “L’Uomo che Comprò la Luna” di Paolo Zucca, “La Stoffa dei Sogni” di Gianfranco Cabiddu e “La Buca” di Daniele Ciprì. Ha interpretato il ruolo di Luigi Zanda in “Esterno Notte” di Marco Bellocchio nel 2022. Come regista ha realizzato numerosi cortometraggi premiati in diversi festival italiani, spot pubblicitari e campagne per il sociale, dirigendo nel 2013 il cortometraggio Special Olympics e Gigi Riva per l’apertura dei giochi estivi Special Olympics. A teatro si è esibito nei più importanti palcoscenici isolani con gli spettacoli “Sei in me!”, “Non ricordo nulla” e in teatri nazionali come l’Ambra Jovinelli di Roma, il Teatro Manzoni di Milano, il Teatro AncheCinema di Bari e il Teatro Gioiello di Torino con l’attuale “È inutile a dire!