Ita-Lufthansa, via libera Ue. Giorgetti: “Vediamo il traguardo”

(Adnkronos) –Via libera della Commissione Europea all'operazione che porterà Ita gradualmente sotto il controllo di Lufthansa. "Dopo Mps anche per Ita vediamo il traguardo. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l'ultimo miglio", le parole del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in una nota. L'esecutivo Ue ha approvato oggi EasyJet, Iag (il gruppo cui fanno capo Iberia e British Airways) ed Air France-Klm come attuatori idonei a mettere in pratica gli impegni presi da Lufthansa e dal Mef per portare a termine la transazione. I rimedi riguardano in particolare tre aree, nelle quali la fusione tra le due compagnie avrebbe danneggiato eccessivamente la concorrenza: voli a corto raggio da Roma e Milano verso alcuni aeroporti nell'Europa Centrale, come ad esempio Bruxelles; rotte a lungo raggio verso il Nordamerica; diritti di atterraggio e decollo (slot) dall'aeroporto di Milano Linate. EasyJet è la compagnia individuata per attuare i rimedi sui voli a corto raggio e per gli slot di Linate; Iag ed AirFrance-Klm per i voli a lungo raggio. Oggi la Commissione ha concluso che le tre compagnie sono adatte allo scopo, essendo indipendenti da Lufthansa, dal Mef e da Ita; dispongono delle risorse finanziarie e tecniche per fare concorrenza alla compagnia tedesca e a Ita; inoltre, non sussistono, all'apparenza, rischi per la concorrenza o di ritardo nell'attuazione dei rimedi. Infine, gli accordi presi da Lufthansa e dal Mef con le tre compagnie sono idonei ad attuare i rimedi prospettati. Con il via libera di oggi, la transazione può essere portata a termine."Il Gruppo Lufthansa accoglie con favore questa autorizzazione da parte della Commissione Ue, in quanto rappresenta un'importante pietra miliare nel processo di M&A verso il successo dell'acquisizione di Ita Airways". Ad affermarlo è Lufthansa che aggiunge che "la chiusura dell'accordo è attualmente prevista per l'inizio del 2025". — [email protected] (Web Info)