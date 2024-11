Il vicepresidente Giuseppe Meloni sui progetti strategici per la Gallura previsti nell’accordo con il Governo sui Fondi per la Coesione “Una grande opportunità di sviluppo”

Il Vicepresidente e Assessore della Programmazione, Credito e Assetto del Territorio Giuseppe Meloni ha partecipato alla Firma dell’Accordo per la Coesione 2021-2027 con il Governo sui fondi per lo sviluppo da 3,3 miliardi complessivi con il cofinanziamento regionale.

“Queste sono risorse fondamentali per la nostra Regione, che colmeranno situazioni di vera emergenza. 239 progetti strategici per tutta l’Isola finanziati grazie alle risorse europee.” ha affermato l’Assessore Meloni che ha sottolineato, in particolare che “In Gallura riusciremo a realizzare opere infrastrutturali attese da tanto tempo. 14,85 milioni di Euro permetteranno di completare nel PTE della Gallura il centro multifunzionale a servizio delle imprese del CIPNES, mentre 21,12 milioni di Euro permetteranno la realizzazione di un Auditorium e del Centro congressi nel Polo strategico per innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo del territorio. Questi due e altri progetti presenti nell’accordo rappresentano una grande opportunità di sviluppo e un riconoscimento al territorio di Olbia e della Gallura, che può e vuole essere trascinatore dello sviluppo economico e sociale non solo del nord Sardegna ma di tutta l’Isola”.