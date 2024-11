Il festival Circhendi arriva al Villaggio dei Pescatori di Giorgino dal 29 novembre all’8 dicembre

Compagnie sarde ed internazionali si esibiranno sotto il tendone della compagnia MyLaika!/Side

Giocoleria, equilibrismo, magia, illusione, storie affascinanti e tante risate sono alcune delle caratteristiche del festival Circhendi, che dopo due anni di attesa arriva al Villaggio dei Pescatori di Cagliari da oggi, 29 novembre, all’8 dicembre.

CIRCHENDI è iniziato lo scorso ottobre con un percorso itinerante di spettacoli e laboratori: lo spettacolo itinerante Paradura, in scena nei quartieri di Sant’Elia, Is Mirrionis e San Michele, il corso di formazione di giocoleria funzionale di Lapo Botteri e le repliche didattiche di Giai Fiat Ora del Teatro del Sottosuolo di e con Ado Sanna.

Il campo sportivo del Villaggio dei Pescatori di Giorgino è pronto ad ospitare l’ultima parte del programma che si svolgerà nei pressi del campo sportivo sotto un tendone da circo contemporaneo interamente autoprodotto, il Side Kunst-Cirque. Un circo alternativo che intraprende un percorso avventuroso di ricerca artistica e sperimentazione dei linguaggi delle arti sceniche. Side è un progetto originale e volutamente indipendente, creato da un collettivo di artisti che, stimolati dalle rispettive esperienze, decidono di dotarsi di un proprio teatro. Side è creare uno spazio dove artisti e pubblico possano incontrarsi e consentire lo scambio di idee e diffondere la moderna cultura del circo.

Il programma prevede due produzioni della compagnia My!Laika/Side che apriranno e chiuderanno il festival. Entrambi gli spettacoli offrono al pubblico una profonda riflessione su temi universali come la mortalità, il cambiamento climatico e la ricerca di significato nella vita. Attraverso la tecnica della magie poubelle e l’autoironia caratteristica del Side, le produzioni rompono i confini della narrazione tradizionale, invitando gli spettatori a esplorare le proprie inquietudini e a scoprire nuove prospettive sulla realtà che li circonda.

My!Laika/Side andrà in scena oggi con la sua ultima produzione Winter, in replica il 30, un suggestivo spettacolo che trasporta il pubblico nelle atmosfere misteriose di un vecchio museo in rovina, dove le storie si intrecciano in un viaggio emozionante attraverso il tempo e lo spazio.

Si prosegue domani 30 novembre con Fabrizio Rosselli che ci propone Bakéké uno spettacolo mimato in cui un personaggio avventato si diverte a manipolare secchi ed ha un’ossessione per le costruzioni geometriche. Vogliamo essere perfetti in tutto ciò che facciamo, ma cosa succede quando, invece di avere successo, falliamo?

Replica il 1 dicembre.

La compagnia Oltrenotte propone spettacoli di teatro danza e musica che si contaminano con altre arti performative. Presenta Adeus, uno spettacolo evocativo e paradossale nel quale sei giovani donne non vedono l’ora di invecchiare, e accolgono il pubblico in un luogo polveroso e stantio pieno di ricordi e oggetti. Progetto collaborativo di Lupa Maimone, Elisa Zedda, Vinka Delgado, Giada Marilungo, Elisa Vizioli, Simona Ceccobelli.

Data unica domenica 1 dicembre.

Dopo una breve pausa il festival riprende con due spettacoli che andranno in scena mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre: il primo è MANiGOLD! un lavoro di Renato Curci della Compagnia Diaghilev.

Una sottile tensione morale si unisce alla voglia di stupire, per condurre il pubblico in un mondo di magia senza tempo, con un’unica finalità: divertire e trasmettere gioia di vivere. Il secondo, Hop-Hop di e con Simone Romanó, è uno spettacolo basato sulle arti circensi, sul gioco di clown e sull’interazione diretta con il pubblico. La scelta di non usare la parola permette alla performance di muoversi su un livello gestuale e visuale, consentendo allo spettatore di entrare empaticamente in contatto con l’artista e con il suo mondo immaginario.

La Compagnia Eia è nata nel maggio 2009 dall’unione di diversi artisti che ancora oggi mantengono la stessa illusione e la stessa motivazione che li ha uniti: realizzare un circo che metta al centro l’importanza delle relazioni umane.

Sabato 7 e domenica 8 presentano La Piedra de Madera un luogo condiviso dove le scene si susseguono, si trasformano e si muovono, grazie alla collaborazione di tutti. Un punto di vista diverso per ciascuno, basato sulla libertà di scelta o sulla responsabilità della scelta, a seconda di come la si guardi. Lo spettacolo è un’esperienza transgenerazionale che utilizza il linguaggio circense dell’equilibrio, della fiducia e dell’umorismo per realizzare un incontro tra persone.

Per la chiusura torna in scena la compagnia My!Laika/Side che, con repliche il 6, 7 e 8 dicembre, presenta Laerte, uno spettacolo coinvolgente che si svolge nel suggestivo contesto di un porto, dove i pensieri e le emozioni dei marinai prendono vita attraverso acrobazie e giochi magici.

CIRCHENDI è diretto e ideato dal Teatro del Sottosuolo in collaborazione con VICO Associazione e con il contributo del Comune di Cagliari – Cagliari dal Vivo 2024 e della Regione Autonoma della Sardegna (L.R1/90 art.56).

Partner: Circo Mano a Mano, Centro di Quartiere StraKrash, Centro di Quartiere Mu.Be, Centro di Quartiere Pirri – CEP, Cada Die Teatro, Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori, Associazione Botti du Shcoggiu, Le Voci di Astarte.

In allegato la locandina dell’evento.

Info e prenotazioni: 3716158378

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI VIA WHATSAPP, SMS, EMAIL, FB, INSTAGRAM

Vi ricordiamo che gli spettacoli saranno tutti ad offerta libera

