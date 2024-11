Gp Qatar, doppietta McLaren nella sprint e Mondiale Costruttori più vicino. Sainz 4°

(Adnkronos) – Doppietta McLaren nella gara sprint del Gp del Qatar oggi 30 novembre. Oscar Piastri vince all'ultimo giro davanti al compagno di squadra Lando Norris, che gli lascia la vittoria a un passo dal traguardo. Chiude al terzo posto Russell, davanti ai ferraristi Sainz e Leclerc, rispettivamente 4° e 5°. Poi, in ordine di arrivo: Hamilton, Hulkenberg, Verstappen, Gasly e Magnussen. Si tratta di un successo fondamentale per la McLaren, che guadagna altri 6 punti sulla Ferrari nel Mondiale Costruttori. L'ultima Sprint della stagione va dunque a Piastri, che con Norris (che gli ha ceduto il primo posto nel finale) porta alla McLaren altri 15 punti per la classifica Costruttori. Adesso, una doppietta in gara potrebbe portare la McLaren un titolo che manca dal 1998. La griglia si deciderà con le qualifiche, dalle 19. — [email protected] (Web Info)