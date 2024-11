Fratelli d’Italia: “abbiamo fatto interrompere il DL 45

Aree idonee, Fratelli D’Italia: “Lo stop al DL 45 è un nostro successo. La legge sarà esaminata insieme alla Pratobello”



Cagliari, 26 novembre 2024

– “Abbiamo convinto la maggioranza a interrompere i lavori in aula per analizzare le nostre proposte, comprese quelle relative alla proposta di legge Pratobello 24”. Così i capigruppo di Fratelli d’Italia dopo il rinvio della discussione in Consiglio regionale del DL 45 sulla aree idonee.

“Il Disegno di legge della Giunta Todde è una proposta lacunosa e pericolosa per il futuro dell’Isola – hanno aggiunto – Perciò, questo stop è una nostra vittoria e dimostra quanto lo sfoggio dei muscoli, in particolare da parte della presidente Todde, non sia stato produttivo”.



“Abbiamo proposto nuovamente di tornare in Commissione, ottenendo che siano i capigruppo ad affrontare la revisione del testo. Inoltre, essendo convinti che una legge ordinaria non sia sufficiente per tutelare il nostro territorio, abbiamo chiesto e ottenuto una norma di attuazione dello Statuto sui temi dell’energia e del paesaggio e una commissione speciale sui temi dell’energia, presieduta da un consigliere regionale della minoranza”, hanno concluso.

