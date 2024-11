Formula 1, Perez si addormenta in pista: semaforo scatta, lui non parte – Video

(Adnkronos) – Il periodo nero di Sergio Perez continua anche nella gara Sprint del Gp del Qatar. Il pilota messicano è sempre più lontano dalla riconferma in Red Bull, nonostante un contratto fino al 2026. Questo a causa dei risultati negativi accumulati in stagione, in cui è riuscito a ottenere soltanto quattro podi (e nessuna vittoria), tutti nei primi cinque Gran Premi. Anche a Lusail, Perez, dopo una qualifica disastrosa che l'ha visto uscire nel Q1, ha chiuso all'ultimo posto. Oltre ai problemi in pista però il messicano ci sta mettendo anche del suo. Virale è diventato un video che ritrae il pilota messicano in attesa del semaforo verde al momento della partenza dalla pitlane. Quando il semaforo scatta però Perez non si muove, resta inchiodato per alcuni secondi e viene anche sorpassato da Colapinto, uno dei papabili sostituti in Red Bull, perdendo così una posizione. — [email protected] (Web Info)