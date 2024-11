Fc Alghero gioca a Usini l’anticipo contro Porto Torres

Fc Alghero costretta a giocare a Usini l’anticipo della decima giornata del campionato di Prima Categoria girone D, contro il Porto Torres per mancanza di campo ad Alghero. Con il “ Pino Cuccureddu ” impegnato con gare di settore giovanile, la società giallorossa ha cercato di posticipare la gara a domenica, ma non è stato possibile, così si è optato per il campo “Peppino Sau” di Usini. Questo sabato 30 novembre, calcio di inizio alle ore 15, Fc Alghero dovrà vedersela contro il Porto Torres in una gara non facile. L’obiettivo è la vittoria per proseguire il cammino verso i piani alti della classifica. Nelle ultime due settimane la squadra allenata da Peppone Salaris ha recuperato parte del terreno perduto ed ora, anche con il recupero di qualche giocatore infortunato o alle prese con l’influenza, ha ritrovato il sorriso. Contro il Porto Torres ci sarà il rientro dello squalificato Riccardo Peana, oltre al recupero di giocatori, assenti le scorse settimane, come Christian Nemore e Christian Moretti. Dalla società l’appello ai tifosi algheresi con la speranza che questo sabato siano in tanti a tifare i colori giallorossi del Fc Alghero sugli spalti del campo di Usini.

“Puntiamo alla vittoria senza mezzi termini – ha detto il tecnico algherese Peppone Salaris – la squadra sta bene, sia fisicamente che mentalmente. Quello che ho detto ai giocatori è di mantenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti anche perché il Porto Torres è una squadra insidiosa. Purtroppo questa gara casalinga siamo costretti a giocarla a Usini, per questo spero che, sugli spalti, ci siano tanti tifosi giallorossi”.