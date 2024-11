Fallo killer in finale di Copa Libertadores: Gregore espulso dopo 50″

(Adnkronos) – La finale di Copa Libertadores tra Atletico Mineiro e Botafogo sarà ricordata per il trionfo della squadra di Rio de Janeiro, ma non solo. Il Botafogo ha infatti conquistato la coppa giocando una grande partita, ma giocando in 10 dall'inizio. Il motivo? Un'entrata killer di Gregore, che dopo 50" ha dato un clamoroso calcio al volto di Fausto Vera, poi rimasto a terra tramortito. Per il centrocampista brasiliano è arrivato un rosso diretto in avvio, mentre per il suo avversario solo un grande spavento, che però non gli ha impedito di riprendere la partita dopo qualche minuto. Un fallo bruttissimo, come mostrano i tanti video che stanno facendo in queste ore il giro dei social. Per la cronaca, il Botafogo ha poi vinto 3-1 la finale grazie alle reti di Luiz Henrique, Alex Telles e Junior Santos a recupero inoltrato. — [email protected] (Web Info)