Eutanasia, primo sì alla legge in Gran Bretagna

(Adnkronos) – E' stata approvata in prima lettura alla Camera dei comuni britannica con 330 voti favorevoli e 275 contrari la legge sull'eutanasia per adulti gravemente malati in fase terminale, con una aspettativa di vita non superiore ai sei mesi. La legge vale in Inghilterra e nel Galles. Ai deputati è stato chiesto di votare secondo coscienza e non seguendo la linea del partito di appartenenza. Il disegno di legge sarà ora discusso in aula. I Parlamentari potranno scegliere di emendarlo e poi dovrà essere votato dalle due camere prima di diventare legge. L'ex premier Rishi Sunak e il Premier Keir Starmer hanno votato in favore e la leader Tory Kemi Badenoch ha votato contro. Chi chiede l'eutanasia deve, secondo il testo votato, poter avere le capacità mentali per poterla scegliere in modo "chiaro, ponderato e informato", con una richiesta libera da coercizione o pressioni rinnovata a ogni stadio del processo. Due medici indipendenti e un giudice dell'Alta corte devono ratificare la decisione constatandone la volontarietà. —internazionale/ [email protected] (Web Info)