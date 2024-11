Due strutture Korian premiate per l’attenzione alla cura

Sono 66 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Case di Riposo di Korian Italia premiate da Fondazione Onda ETS nell’ambito della quinta edizione del Bollino RosaArgento per il biennio 2025-2026. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti.

Le 66 strutture del network della salute che sono state premiate si distribuiscono in sette regioni e, insieme, hanno raccolto 154 Bollini RosaArgento. In Sardegna hanno ricevuto il riconoscimento 2 strutture delle provincie di Sassari e Olbia-Tempio, per l’assistenza clinica e i servizi generali offerti, ma anche per il lato umano dell’assistenza e della cura alla persona. In particolare, le strutture premiate in Sardegna sono San Nicola a Sassari e Smeralda a Padru (OT).

“L’assegnazione del prestigioso riconoscimento dei Bollini RosaArgento da parte di Fondazione Onda è per noi un traguardo che, ancora una volta, certifica il nostro costante impegno nella promozione del concetto di cura a 360 gradi – ha commentato Federico Guidoni, Presidente e CEO di Korian Italia. “Tutti i nostri professionisti lavorano ogni giorno per stare accanto a ospiti, pazienti e familiari con un approccio Positive Care, che significa avere un occhio di riguardo alle sensibilità e alle necessità di ciascuno“.

Il riconoscimento si inserisce nel più ampio impegno di Korian Italia – una delle più grandi Società Benefit in Italia che ha di recente pubblicato la prima Relazione d’Impatto – per migliorare la salute e la qualità di vita. L’azienda sta infatti implementando il Positive Care, un approccio metodologico e comportamentale che mira a trovare per ogni paziente un percorso di cura e di assistenza personalizzato, in numerose strutture. Da sempre, inoltre, l’azienda Korian si distingue per un forte impegno nei confronti delle donne e delle politiche di genere – il cui fulcro delle attività è il Korian Women’s Club, presieduto da Catia Piantoni – e che le è valso anche il Premio internazionale StandoutWomanAward nella sezione Sustainable & Friendly Company. Il network della salute Korian, inoltre, proprio a novembre ha aderito alla quarta edizione dell'(H) Open Week di Fondazione Onda, offrendo supporto, consulenza e prestazioni gratuite alle donne vittime di violenza.

L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, validato dall’Advisory Board e ottenuto tramite la compilazione di un questionario di candidatura di 117 domande. Scopo del questionario è valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall’Advisory Board stesso e che tengono conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma non solo; viene infatti ampiamente valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa.