“Donne vissute in Sardegna”: il radiodramma su Unica Radio per onorare le donne sarde e la loro storia

Il radiodramma Donne vissute in Sardegna, ispirato all’opera omonima di Maria Michela Deriu e realizzato all’interno della rassegna culturale Femminas, promossa dal Comune di Cagliari. Il radiodramma nasce come attività culturale gratuita a cui hanno aderito oltre 150 persone che, attraverso un casting, sono state selezionate per dar vita al progetto attoriale.

Programmazione

Ore 8 : Prima trasmissione su Unica Radio.

Ore 12 e ore 19 : Repliche.

: Repliche. Ore 20: Podcast disponibile su Spotify e sul sito ufficiale unicaradio.it.

IL PROGETTO

Il progetto nasce per celebrare la forza, la resilienza e l’identità delle donne sarde, raccontando storie che fondono realtà, verosimiglianza e surreale in un viaggio che tocca il cuore della cultura isolana. Il radiodramma, adattato da Roberta Ferrau, intende dare voce alle figure femminili raccontate nel libro, che rappresentano simbolicamente la ricchezza della tradizione sarda e il suo valore storico. Ogni personaggio incarna una sfaccettatura diversa della condizione femminile, evidenziando aspetti di vita quotidiana, lotte personali e leggende popolari, che insieme dipingono un affresco emozionante e profondo dell’identità sarda.

L’obiettivo dell’iniziativa è riscoprire e valorizzare queste figure femminili, portando all’ascoltatore un’esperienza immersiva e coinvolgente, capace di sensibilizzare il pubblico su temi legati all’empowerment femminile e alla memoria storica.

La produzione tecnica è stata curata per garantire una qualità sonora che sappia catturare e trasportare l’ascoltatore nelle atmosfere suggestive di ciascuna storia. La registrazione è stata affidata a Priamo Meloni, che ha curato insieme a Carlo Pahler anche il montaggio, donando al progetto un ritmo narrativo avvincente che risalta le interpretazioni degli attori.

Donne vissute in Sardegna rappresenta una tappa importante nella valorizzazione del patrimonio culturale dell’isola, offrendo al pubblico non solo l’opportunità di ascoltare storie appassionanti, ma anche di riscoprire l’importanza delle figure femminili nella tradizione sarda.

IL CAST

Ogni personaggio del radiodramma è interpretato con sensibilità e passione dagli attori coinvolti, che riescono a trasmettere l’intensità e la profondità di questi racconti. Tra le voci principali: Luca Lobina, narratore che guida gli ascoltatori attraverso le varie storie; Eleonora Carta, Bonaria; Stefania Boi, Grazia; Serena Berrini, Sigaraia Boi; Irene Orrù, Carlotta Flore e Giuditta Sireus, rispettivamente Dominga, Bona e Giuditta. Accompagnano altri talentuosi attori come Federica Perri, Michele Porcu e Maria Dessì, che incarnano altre figure significative come Graziella, Maria Xanta e Vinia.

Per ulteriori info: Associazione Studentesca Universitaria Unica Radio

www.unicaradio.it

